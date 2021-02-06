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  4. Bursa'da şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Bursa'da şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

06.02.2021 07:53 | Son Güncelleme:
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Bursa'da şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Bursa’da cadde ortasında bıçaklandığını iddia eden genç kız, karnına saplı olan bıçak ile hastaneye kaldırıldı. Kendisinden para isteyen gençler tarafından bıçaklandığını söyleyen genç kız, daha sonra olayı itiraf ederek, bunalımda olduğu için kendisini bıçakladığını itiraf etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi’nde kısıtlama saatinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kükürtlü Caddesi’nde araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, caddenin ortasında genç bir kızın hareketsiz yattığını gördü. Genç kızın yanına giderek, karnına saplı bıçağı fark eden vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yaralı genç kız, 2 gencin kendisinden para istediklerini ancak vermeyince kendisini bıçakladıklarını söyledi.

KARNINDAKİ BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Melek Ç. (18) olduğu öğrenilen genç kızı, karnına saplı olan bıçak ile sedyeye kaldırdı. İlk müdahalesi olay yerine yapılan Melek Ç., daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız burada ifade alan polis ekiplerine gerçeği itiraf etti. Yetiştirme Yurdu’nda kaldığı öğrenilen genç kız, bunalıma girdiği için yurttan kaçtığı ve bıçağı karnına kendisinin sapladığını itiraf etti. Öte yandan Melek Ç.’nin daha önceden de 6 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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