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  4. Bursa'da şüpheli çanta paniği! Vatandaşlar görüntü çekme yarışına girdi

Bursa'da şüpheli çanta paniği! Vatandaşlar görüntü çekme yarışına girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bursa'da, Kent Meydanı'nda bir dükkanının yanına bırakılan çanta tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede çantadan erkek kıyafetleri çıkarken, vatandaşların cep telefonuyla görüntü çekme çabaları dikkat çekti.

Bursa'da şüpheli çanta paniği! Vatandaşlar görüntü çekme yarışına girdi

Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'ndan geçen vatandaşlar, sabah saatlerinde bir dükkanın yanına bırakılan sahipsiz sırt çantasını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla bölge yaya trafiğine kapatıldı. Bölgeden uzaklaştırılan bazı meraklı vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü alma çabaları dikkat çekti.

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İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemede, çantada erkek kıyafetleri olduğu tespit edildi. Çantanın sahibinin Mustafa Adıgüzel olduğu belirlendi.

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Polis ekipleri çanta sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

DHA

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