HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da taraftarlar birbirine girdi! Olaya çok sayıda polis müdahale etti

Bursa'da taraftarlar birbirine girdi! Olaya çok sayıda polis müdahale etti

16.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıkan taraftarlar, diğer taraftarlarla tekme tokat kavga etti. Kavga etme anı anbean kameralara yansıdı.

Bursa'da taraftarlar birbirine girdi! Olaya çok sayıda polis müdahale etti

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 16. lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle, siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye'nin olduğu gibi Bursa’nın da birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere çıkarak kutlama yaptı. Yurdun birçok noktasında kutlamalar polisin uyarısı ve müdahalesiyle dağılırken, İnegöl ilçesinde Beşiktaş ve diğer taraftarlar karşı karşıya geldi.

TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİLER

Kutlama yapmak için sokağa çıkan taraftarlar, polisin ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı. Karşı karşı gelen taraftarlar biranda tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Beşiktaşlı taraftarları ile diğer taraftarlar arasında arbede yaşarken, olaya çok sayıda polis müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik güçleri taraftarları ulaştırarak evlerine gitmesini sağladı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challengeSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challenge
Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocukGazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Bursa İnegöl

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Fatih Terim'den şampiyonluk ve ayrılık açıklaması

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Gedson Fernandes, Galatasaray'a veda etti

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Türkiye'den yeni karar! İsrail listeden çıkartıldı

Türkiye'den yeni karar! İsrail listeden çıkartıldı

Çocuk parkında korkunç cinayet

Çocuk parkında korkunç cinayet

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.