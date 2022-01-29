HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

Bursa’da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

29.01.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde üzerinde yazı ve şekilli sütun bulunan tarihi eseri parçalayıp yolun kenarına attılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan tarihi kent İznik’te bir alanda parçalanarak yolun kenarına atılmış tarihi eserler bulundu.

POLİS EKİPLERİ ALANI EMNİYETE ALDI

Yoldan geçen vatandaşlar şok olurken durum emniyete bildirildi. Uzmanlara göre lahit olduğu iddia edilen tarihi eserin çevresinde incelemede bulunan polisler alana emniyet şeridi çektiler.

Üzerinde roma yazıları ve sütunlar ile çevrili bulunan tarihi eserin üzerinde çeşitli aletlerin de parçalandığı izler bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

1

2

3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu kapanacakYola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu kapanacak
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

Aynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattı

Aynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattı

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Eşini başka erkekle mesajlaşırken yakalamıştı! Emsal karar

Eşini başka erkekle mesajlaşırken yakalamıştı! Emsal karar

İlginizi Çekebilir

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.