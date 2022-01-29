Bursa’da tarihi lahit parçalanmış halde yol kenarında bulundu

UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan tarihi kent İznik’te bir alanda parçalanarak yolun kenarına atılmış tarihi eserler bulundu.

POLİS EKİPLERİ ALANI EMNİYETE ALDI

Yoldan geçen vatandaşlar şok olurken durum emniyete bildirildi. Uzmanlara göre lahit olduğu iddia edilen tarihi eserin çevresinde incelemede bulunan polisler alana emniyet şeridi çektiler.

Üzerinde roma yazıları ve sütunlar ile çevrili bulunan tarihi eserin üzerinde çeşitli aletlerin de parçalandığı izler bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)



