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  4. Bursa'da virajı alamayan bisikletçi ölümden döndü! O anlar böyle görüntülendi

Bursa'da virajı alamayan bisikletçi ölümden döndü! O anlar böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2020 10:47 | Son Güncelleme

Bursa’da antreman yapan bisikletçi Uludağ'dan inerken virajı alamayınca bariyerlere çarparak toprak alana düştü. Ölümden dönen bisikletçinin o anları aksiyon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz haftalarda Bursa Uludağ yolunda meydana geldi.

BARİYERLERE ÇARPTI

Havaların sıcak olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde bisiklet antrenmanı için 3 saat pedal çevirerek Uludağ’a çıkan Ramazan Sarıöz, dönüş yolunda kaza yaptı. Virajı alamayan Sarıöz, 65 kilometre hızla bariyerlere çarptı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar saniye saniye aksiyon kamerası tarafından kaydedilirken, kask gözlük gibi güvenlik önlemlerini alan Sariöz, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla üzerindeki şoku atlatan Sariöz, olay yerine çağrılan ambulansla hastane kaldırıldı.

Kaza sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu, bir anlık dalgınlıkla kazayı yaptığını belirten Sariöz, bu sporu yapanlarında güvelik önlemlerine her zaman dikkatli olmaları konusunda uyarmayı ihmal etmedi.

(İHA)

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