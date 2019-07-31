Bursa'da yabancı dildeki tabelalar Türkçeye çevriliyor

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Altıparmak Mahalleleri'ndeki iş yerlerini tek tek dolaşarak, yabancı dilde olan tabelaları tespit etti. Daha önce uyarılmalarına rağmen tabelalarını değiştirmeyen iş yerleri, fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı. İş yerlerine tutanak tutulup, süre verildi. Verilen süre içinde tabelasını değiştirilmeyen esnafa ceza kesilecek.

Zabıta ekipleri, Ahmetpaşa, Selimiye, Aktarhüssam, Çırpan, Altıparmak, Hocahasan, İntizam, Şahabettinpaşa ve Kuruçeşme mahallelerindeki iş yeri sahipleri ise tabelalarında Türkçe kullanma zorunluluğu bulunduğu yönünde uyarıldı. Ekipler, yabancı dildeki tabelaların, Türkçe tabelalarla değiştirilmemesi halinde söküleceğini bildirdi.

(DHA)

