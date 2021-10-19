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Bursa'da yetiştirdiği Sivas kangalları 7 bin liradan satıyor

19.10.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas dağlarından getirdiği kangal köpekleri Bursa'da yetiştirerek kazanç sağlayan Harun Bostan, yavruların iki tanesini birlikte 7 bin liradan satıyor. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da satış yapan Bostan, yavruları dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

Bursa'da yetiştirdiği Sivas kangalları 7 bin liradan satıyor

Çocukluğundan beri kangallara büyük ilgi duyan Harun Bostan, saf ırk kangal köpeğini bulmak için Sivas'a gidip dağ köylerini gezdi. Harun Bostan, burada sürülere çobanlık yapan köpeklerin yavrularından alarak, Bursa'da yetiştirmeye başladı. Bostan, çok iri bildiğimiz kangal köpeklerinin aslında çok iri olmadığını, onları değerli yapanın karakter ve cesaretleri olduğunu söyledi. Harun Bostan, Sivas dağlarından getirdiği saf kan kangal köpeklerinin yavrularını Türkiye'nin her vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine çifti 7 bin liradan satıyor.

"EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ CÜSSELERİ DEĞİL"

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Kendini bildi bileli kangal köpeklerine büyük ilgi duyduğunu ifade eden Harun Bostan, "İnsanlarımız bu köpekleri çok cüsseli olarak biliyor. Kangalların en önemli özelliği cüsseleri değildir. Bu köpeklerin en belirgin özelliği karakter ve cesaretleridir. Bu köpekler kendinden güçsüz hiçbir hayvana dokunmazlar. Kadınlar ve çocuklar için asla zararlı değillerdir. Bizim beklentimiz asla buradan para kazanmak değil. Bu hayvanların saf ırkını devam ettirmek. Para kazanmayı düşünsek, süs köpekleri daha çok para ediyor, onlara bakardık. Ben bu köpeğin saf ırkını yetiştirmek için Sivas dağlarını gezip saf köpekleri bularak getirdim. Burada saf kan Sivas kangalı yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim bu köpeklerin yavrularının çiftini 7 bin liradan satıyorum. Dünyanın bir çok ülkesine gönderdim. Buradan kazandığım parayı bu köpeklerin ırkının devamında kullanıyorum. Ben bu köpekleri seven insanlara satıyorum" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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