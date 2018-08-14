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Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Bursa Dobruca Mahallesi dağ yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza bölgesine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Bölgeye polis ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

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Bursa Dobruca Mahallesi dağ yolu yolcu otobüsü yolcu otobüsü şarampole devrildi Kaza trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah acil şifalar versin.
@legal16 bu yorumu beğenmeyenide ....
metro degil prensesmiş alla allaaa
prenses otobüs mü kaldı
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