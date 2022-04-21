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  4. Bursa’daki alçak saldırı ile ilgili yeni görüntüler! İşte patlama sonrası yaşananlar…

Bursa’daki alçak saldırı ile ilgili yeni görüntüler! İşte patlama sonrası yaşananlar…

21.04.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dün yaşanan alçak saldırı sonrasında yaşanan can pazarının görüntüleri ortaya çıktı. İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün saldırıya uğraması sonucunda 1 kişi şehit olurken 8 kişi de yaralanmıştı. İşte olay yerinden son dakika gelen çok çarpıcı o görüntüler…

Son dakika haberleri: Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 7 personel de yaralandı. Patlamanın hemen ardından bölgede yeni çekilen görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.

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30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.

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Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit oldu, 7 personel de yaralandı. Patlamadan sonra yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Öte yandan olayla ilgili soruşturma Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından titiz bir şekilde sürdürülüyor.

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Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha kadar özel çalışma yaparken, kriminal raporların tamamlanması ve güvenlik kamera incelemesinin sonuçlanmasıyla ciddi bir sonuç elde edileceği öğrenildi.

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pkk Bursa
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