Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'da kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerinden, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan da silahla yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isterken silahla yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memurunun, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli, evli ve bir çocuk babası Erman Özcan (37) olduğu öğrenildi.

