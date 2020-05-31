HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 22:24 | Son Güncelleme

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu. Şehit olan polis memurunun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Erman Özcan olduğu öğrenildi.

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'da kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerinden, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan da silahla yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isterken silahla yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memurunun, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli, evli ve bir çocuk babası Erman Özcan (37) olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan ettiMahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı ama bakkal isyan etti
YouTube kanalında çocuk cinsel istismarı!YouTube kanalında çocuk cinsel istismarı!
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!

En Çok Okunan Haberler

Yasağı ihlal edip, bayram ziyaretine gittiler! Pahalıya mal oldu

Yasağı ihlal edip, bayram ziyaretine gittiler! Pahalıya mal oldu

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

Kamuda kimler idari izinli sayılacak?

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

3 jokerini de kullandı! Damga vuran soru

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği

Diğer Haberler
Ekipler su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu

Ekipler su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için seferber oldu

İş adamı ormanlık alanda kanlar içinde bulunmuştu! Acı haber

İş adamı ormanlık alanda kanlar içinde bulunmuştu! Acı haber

YouTube kanalında çocuk cinsel istismarı! Harekete geçildi

YouTube kanalında çocuk cinsel istismarı!

Yürürken fark etti! Yol kenarında 3 aylık cenin buldu

Yol kenarında 3 aylık cenin buldu

Aracı yanlış vitese atınca site bahçesine devrildi

Aracı yanlış vitese atınca site bahçesine devrildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bursa'da şehit olan polise ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polise ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.