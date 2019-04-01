Bursa Gürsu'da AK Parti'li Işık kazandı

Serkan AKKUŞ/GÜRSU (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gürsu İlçesi'nde henüz resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut belediye başkanı da olan ve AK Parti'den aday gösterilen Mustafa Işık, yeniden ilçenin belediye başkanı oldu.

AK Parti'nin adayı Işık, yüzde 61.75 oy oranıyla, yeniden ilçenin belediye başkanı olurken CHP'nin adayı Funda Türkcoş Pekiner, yüzde 32.69 oranında oy aldı.

MUSTAFA IŞIK KİMDİR?

1971 yılında Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde doğdu. İlkokulu Gürsu Atatürk İlkokulu'nda okuduktan sonra Nilüfer Meslek Okulu'ndan mezun oldu. 1994 yılında kendisine ait Işık Mobilya Dekorasyon şirketiyle ticaret hayatına atıldı. 2002 yılında AK Parti Gürsu İlçe Teşkilatı'nda Kurucu Üye olarak yönetimde görev alan Mustafa Işık, 2002-2014 yılları arasında İlçe Teşkilatı'nda Sosyal İşler Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında aynı zamanda da Seçim Koordinasyon Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mart 2014 seçimlerinde Gürsu Belediye Meclis Üyeliği ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. Gürsu İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlığı görevini sürdüren Işık, aynı zamanda birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yapmaktadır. 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü makamında uğradığı menfur saldırı sonucu yaralanarak hastaneye yatırılan, tüm müdahalelere rağmen 26 Mayıs 2015 tarihinde Şehit düşen Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın bıraktığı emanete sahip çıkabilmek adına başkanlığa aday gösterildiği 1 Haziran 2015 tarihli Belediye Meclis toplantısına katılım sağlayan 18 meclis üyesinin 18 oyunu da alarak Gürsu Belediye Başkanlığına seçildi. Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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