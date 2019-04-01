HABER

Bursa Gürsu'da AK Parti'li Işık kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:12 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gürsu İlçesi'nde henüz resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut belediye başkanı da olan ve AK Parti'den aday gösterilen Mustafa Işık, yeniden ilçenin belediye başkanı oldu.

Bursa Gürsu'da AK Parti'li Işık kazandı

Serkan AKKUŞ/GÜRSU (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gürsu İlçesi'nde henüz resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut belediye başkanı da olan ve AK Parti'den aday gösterilen Mustafa Işık, yeniden ilçenin belediye başkanı oldu.
AK Parti'nin adayı Işık, yüzde 61.75 oy oranıyla, yeniden ilçenin belediye başkanı olurken CHP'nin adayı Funda Türkcoş Pekiner, yüzde 32.69 oranında oy aldı.
MUSTAFA IŞIK KİMDİR?
1971 yılında Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde doğdu. İlkokulu Gürsu Atatürk İlkokulu'nda okuduktan sonra Nilüfer Meslek Okulu'ndan mezun oldu. 1994 yılında kendisine ait Işık Mobilya Dekorasyon şirketiyle ticaret hayatına atıldı. 2002 yılında AK Parti Gürsu İlçe Teşkilatı'nda Kurucu Üye olarak yönetimde görev alan Mustafa Işık, 2002-2014 yılları arasında İlçe Teşkilatı'nda Sosyal İşler Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında aynı zamanda da Seçim Koordinasyon Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mart 2014 seçimlerinde Gürsu Belediye Meclis Üyeliği ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği'ne seçildi. Gürsu İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanlığı görevini sürdüren Işık, aynı zamanda birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yapmaktadır. 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü makamında uğradığı menfur saldırı sonucu yaralanarak hastaneye yatırılan, tüm müdahalelere rağmen 26 Mayıs 2015 tarihinde Şehit düşen Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın bıraktığı emanete sahip çıkabilmek adına başkanlığa aday gösterildiği 1 Haziran 2015 tarihli Belediye Meclis toplantısına katılım sağlayan 18 meclis üyesinin 18 oyunu da alarak Gürsu Belediye Başkanlığına seçildi. Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Bursa Harmancık'ta AK Parti'li Ataş kazandıBursa Harmancık'ta AK Parti'li Ataş kazandı
Malatya’da Cumhur İttifakı Adayı Gürkan farklı kazandıMalatya’da Cumhur İttifakı Adayı Gürkan farklı kazandı

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın açıklamasına tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.