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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 16:49 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri yeniden başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.

AA

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