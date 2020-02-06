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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde iptaller (6 Şubat BUDO seferleri)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 06:53 | Son Güncelleme

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde iptaller (6 Şubat BUDO seferleri)

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

Ayrıca saat 10.00 ve 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.25'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz otobüsü BUDO iptal 6 şubat

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