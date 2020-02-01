Bursa kuzey çevre otoyolu için düğmeye basıldı

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun gündeme taşıdığı İstanbul-Bursa-İzmir Otoban projesinin Bursa sınırları içinde yer alan bölümünde güzergâh değişikliği için hazırlıklar yapıldığı ortaya çıktı.

Konuyu meclis gündemine taşıyan Kayışoğlu’nun önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen cevapta, tasarı halinde olan Bursa Kuzey Çevre Otoyolu koridorunun yapılaşmalardan korunması ve plan projelerin buna göre yapılması için Bursa Büyükşehir Belediyesine talepte bulunulduğu belirtildi. Kayışoğlu’nun, “İstanbul - Bursa - İzmir otobanının Bursa sınırları içinde yer alan bölümünde güzergâh değişikliği için Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından plan değişikliği konusunda çalışmalar yapıldığına yönelik” iddiaları doğru çıktı. Söz konusu değişiklik için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yazışmalar yapıldığı ve “Bursa Kuzey Çevre Otoyolu” tasarı projesinin Çevre Düzeni Planına işlenmesi için talepte bulunulduğu öğrenildi.

Yeni güzergâhla vatandaşların ücretsiz kullandığı çevre yolunun devre dışı bırakılmasının ve kullanılacak kilometre kadar ücretlendirilmesinin söz konusu olabileceğini belirten ve değişiklik ihtiyacının neden kaynaklandığı konusunda kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini ifade eden Kayışoğlu, hazırladığı önergeyle konuyu meclis gündemine taşımış ve şunları sormuştu:

“İstanbul’dan gelip Bursa’nın Ovaakça Mahallesi’nde ücretsiz çevre yolu ile birleşerek Görükle’ye kadar devam eden otobanın yeni güzergâhıyla ilgili bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Var ise İstanbul-Bursa-İzmir Otoban Projesi’nin şehir içinde kalan bölümünün deplase edilmesini öngören kısmı için düşünülen güzergâh hangi kriterler gözetilerek belirlenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından imar planlarına işlenmesi amacıyla iletildiği söylenen projenin bir süre önce yanan ve daha sonra ağaçlandırma çalışmaları yapılan bölgeden geçecek olması bir tesadüf müdür? Güzergâh değişikliği söz konusu ise bunun proje maliyetine etkisi ne olacaktır? Yeni güzergâhla ilgili çalışmaların ne kadar sürede tamamlanması öngörülmektedir?.Güzergâh üzerinde kesilmesi muhtemel ağaç sayısı ne kadardır?”

Önergeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen cevapta şu ifadelere yer verildi:

“Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolunun tamamlanması ile Bursa Çevre Otoyolu trafiğinin özellikle Çağlayan Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arasında yüzde 13 civarında arttığı tespit edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda trafik daha hızlı artarak mevcut Bursa Çevre Otoyolunun hizmet seviyesinin düşmesine ve şehir içi yol gibi çalışmasına sebep olacağı için öneri “Bursa Kuzey Çevre Otoyolu” hazırlanmıştır. Öneri “Bursa Kuzey Çevre Otoyolu” ile mevcut Bursa Çevre Otoyolu deplase edilmeyecektir. Mevcut hâli ile kullanılmaya devam edilecektir. Güzergâh belirlenirken Karayolları Otoyol Kriter Raporundaki standartlar dikkate alınmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne otoyol koridorunun yapılaşmalardan korunması ve plan projelerin bu projeye uygun yapılması için öncelikle 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi talep edilmiştir. “Bursa Kuzey Çevre Otoyolu” projesi tasarı çalışmadır. 1./1.000 ölçekli kesin projesi ile kesin metrajlar belirlendiğinde önergede yer alan diğer sorulara cevap verilecektir.”

