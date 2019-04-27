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Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

8 şüphelinin tutuklandığı operasyon kapsamında 20 zanlı daha yakalandı

Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aydır yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik Bursa ve İstanbul'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adresler ve zanlıların evleri ile üst aramalarında, bin 101 uyuşturucu hap, 980 gram esrar, 114 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kokain, 7 ruhsatsız tabanca, 500 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen çok miktarda döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aynı soruşturma çerçevesinde daha önce 8 zanlı tutuklanmıştı. Zanlıların ev, iş yeri ve üst aramalarında 732 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, bir miktar kokain, 6 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 17 bin lira ile bir miktar döviz bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa operasyon polis uyuşturucu

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