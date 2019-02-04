HABER

"Bursa siyahı"na coğrafi işaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:56 | Son Güncelleme

Lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle "dünyanın en kaliteli siyah inciri" kabul edilen "Bursa siyahı" coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Şehrimizin ve tarım ürünlerinin markalaşma sürecinin önemli sacayaklarından birisi de coğrafi işaretler ve marka tescilleri. Bu bağlamda Tarım Kooperatifleri Birliğimiz adına alınan coğrafi işaret tescili hayati önem taşımaktadır"

İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'da beğeniyle tüketilen "Bursa siyahı" inciri, coğrafi işaret aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye iştiraklerinden Tarım AŞ adına tescilli "BlackBursa" markasıyla uluslararası pazarlarda alıcı bulan Bursa siyah incirine "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" de alındı.

Tarım AŞ destekleriyle belgeyi alan Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği yöneticileri, tescil belgesini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a verdi.

Aktaş, Bursa'nın sahip olduğu zenginliklerin coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Aktaş, şehrin tarım potansiyelini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Sanayimiz şehrimiz için ne kadar önemliyse tarım da en az o kadar önemli, hatta olmazsa olmazdır. Çok önemli tarımsal ürünlerimiz var. Bu ürünlerin her birisi birer altın değerinde. Bize düşen çiftçimizle el ele vererek ürünlerimizin kalitesini yükseltmek, markalaştırmak, tanıtmak ve dünya piyasalarında yer almalarını sağlamak." ifadesini kullandı.

Tarım AŞ'nin eylülde Hong Kong'da Asia Fruit Logistica 2018 Fuarı'na katıldığını ve Bursa adına önemli bağlantılar sağladığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Şimdi de 6-8 Şubat'ta Berlin Fruit Logistica 2019 Fuarı'ndayız. Orada da şehrimizi ve tarım ürünlerini tanıtacağız. Arkadaşlarımız Berlin'de bir konferansa katılarak orada da şehrimizi tanıtacaklar. Bursa ile Berlin ve Avrupa arasında yeni ticaret köprüleri kuracaklar. Şehrimizin ve tarım ürünlerinin markalaşma sürecinin önemli sacayaklarından birisi de coğrafi işaretler ve marka tescilleri. Bu bağlamda Tarım Kooperatifleri Birliğimiz adına alınan coğrafi işaret tescili hayati önem taşımaktadır. İştirakimiz Tarım AŞ adına tescilli Bursa siyah inciri markamız var 'BlackBursa'. Ayrıca uluslararası tarım ürünleri ticaretinde önemli bir gereklilik olan ve kalitenin sağlanmasında büyük önem taşıyan Global GAP belgemiz var. Bu sayede şehrimiz adına tüm Avrupa ve Asya’ya incir, armut, biber ve benzeri tarım ürünlerimizin ihracatını gerçekleştiriyoruz."

- Ahududu için çalışmalar sürüyor

Aktaş, ahududu üretiminde yüzde 96 ile neredeyse tüm ahududu üretiminin Bursa'da gerçekleştiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu konuda da yine Tarım AŞ marifetiyle kaliteyi yükseltmek, rekolteyi artırmak, markalaşmayı sağlamak ve bu ürünümüzü de dünya pazarlarına satmak üzere proje yürütüyoruz. Ayrıca ahududu gibi bir başka katma değerli ürün olan yaban mersini, aronya gibi diğer ürünlerle ilgili de projelerimiz var. Tüm bu ürünleri işlemek, paketlemek, etiketli ve markalı olarak yurt içi ve dışı pazarlarına hem taze hem de dondurulmuş ürün olarak sunmak üzere tesisleşme projeleri de hazırlıyoruz."

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
GÜNCELLEME 3 - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısıGÜNCELLEME 3 - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı
Şeytan Sofrası’nda göçmen kuşların yuvalandığı alanlar temizlendiŞeytan Sofrası’nda göçmen kuşların yuvalandığı alanlar temizlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Incir

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

İbrahim Kalın'dan IMF çıkışı!

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı

Her biri yarım tonluk, karaya vurdular

Her biri yarım tonluk, Bursa'da karaya vurdular

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Takside kabusu yaşadı! 'Buraya kadar' deyip silahı başıma dayadı

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.