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  4. Bursa yeni yıla hazır

Bursa yeni yıla hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:49 | Son Güncelleme

Bursa’da yıl başı hazırlıkları sürüyor.Valilikten yapılan açıklamada, “Bursalı hemşehrilerimizin yılbaşı nedeniyle, 31 Aralık 2019 Salı akşamı ve 01 Ocak 2020 Çarşamba gününü huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için valiliğimizce gerekli tedbirler alınmıştır.

Bursa’da yıl başı hazırlıkları sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, “Bursalı hemşehrilerimizin yılbaşı nedeniyle, 31 Aralık 2019 Salı akşamı ve 01 Ocak 2020 Çarşamba gününü huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak için valiliğimizce gerekli tedbirler alınmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde raylı sistem ve otobüs işletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü önlemi alarak BursaRay seferlerini uzattı. Buna göre, 31 Aralık Salı akşamı BursaRay işletimi 02.00’a kadar sürecektir. Şehir içi otobüs seferleri ve BUDO seferleri normal seyrinde devam edecek olup, vatandaşlarımız ek seferlerle ilgili bilgilere www.burulas.com.tr adresinden ulaşılabileceklerdir. Ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0 850 850 99 16 numarasıyla ulaşım hattına bildirebileceklerdir.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 31 Aralık Salı ile 1 Ocak Çarşamba tarihlerinde, vatandaşlardan şahsen veya 444 16 00, 716 33 30, 261 52 40 ve ALO Belediye 153 no’lu telefonlara gelen şikâyetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekip bulunduracaktır. Ayrıca, şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerin giderilmesi amacıyla ‘Trafik Denetleme Zabıta Amirliği’nde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan Terminal Zabıta Amirliği’nde yeterli sayıda personel görevlendirilecektir.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yeni yılda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 28 ayrı grupta 559 itfaiye personeli ve 114 araçla, 71 gönüllü grubunda da 637 gönüllü itfaiyeciyle yangın, kurtarma ve olası afetlerde görevlerini sürdürecek olup, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 Acil Çağrı Merkezi ve 716 34 17 numaralı telefonlarla yangın ihbar hattına ulaşılabilecektir.
Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde 153 numaralı telefona başvurulabilecektir.
BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri de yeni yılda hizmet verecek olup, vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini ALO 185 Çağrı Merkezi’ne telefona bildirerek, yardım isteyebileceklerdir.
Ayrıca vatandaşlarımızın her konudaki dilek ve şikayetlerine yardımcı olmak üzere aşağıda isimleri ve telefonları belirtilen hizmet birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürecektir.
Alo Belediye : 153
Büyükşehir Belediye Yeni Hizmet Binası: 144 16 00
BUSKİ Genel Müdürlüğü: 185
İtfaiye : 110 - 716 34 17
Zabıta : 716 33 30
Terminal Zabıta Karakolu : 261 52 40
Ulaşım Hattı: 0 850 850 99 16
İlimizde güvenlik ve asayişin temini için yılbaşı gecesi ve tatili süresince vatandaşlarımızın başvuruda bulunabileceği telefonlar aşağıda belirtilmiştir.
Jandarma İmdat: 156
İl Jandarma Komutanlığı Santrali : 261 57 07 (Dahili 8033-8333)
GSM: 0 539 856 94 89
Halkın yoğun olarak bulunduğu eğlence merkezlerinde, alışveriş yaptığı cadde ve alışveriş merkezlerinde meydana gelebilecek kapkaç, yankesicilik ve organize suçlarla ilgili olayların önlenmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet tedbirleri en üst düzeyde alınacaktır.
Vatandaşlarımızın başvuruda bulunabileceği telefonlar aşağıda belirtilmiştir.
Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü: 270 50 50
Emniyet Haber Merkezi: 270 53 31
Emniyet Müdürlüğü Santralı: 270 50 00
Polis İmdat: 155
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yollarla ilgili olarak vatandaşlarımız ihbar, şikayet ve görüşlerini 159 numaralı “Yol Danışma Hattı” ve Bölge Müdürlüğü santrali olan 281 60 00 nolu telefon hattından yapabileceklerdir” denildi.

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