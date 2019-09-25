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Bursa’da 1 kilo esrar ve nadir olarak bulunan siyah kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Bursa’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 260 gram esrar, 110 gram nadir bulunan siyah kokain ve 101 gram taş kokain ele geçirildi.Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu bulunduran 3 şahıs gözaltına alındı.

Bursa’da 1 kilo esrar ve nadir olarak bulunan siyah kokain ele geçirildi

Bursa’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 260 gram esrar, 110 gram nadir bulunan siyah kokain ve 101 gram taş kokain ele geçirildi.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu bulunduran 3 şahıs gözaltına alındı. Sorgulamayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği U.Y.’yi gözaltına aldı. U.Y.’nin üzerinde ve aracında arama yapan ekipler, 1 kilo 260 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş ve nadir olarak bulunan 110 gram siyah kokain, 101 gram taş kokain ve toz kokain ele geçirdi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 4 şahıstan 3’ü hakkında kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, uyuşturucu satıcısı U.Y. emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’da 1 kilo esrar ve nadir olarak bulunan siyah kokain ele geçirildi

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