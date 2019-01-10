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Bursa'da 150 polis ile huzur operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 18:45 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce huzur opersyonu yapıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce huzur opersyonu yapıldı. Üç saat süren denetimlere 150 polis katıldı. İnegöl ilçesinde yaşanabilecek olayların önüne geçmek için önlemlerini sürdüren ilçe Emniyet Müdürlüğü, bugün Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin'in de katılımıyla denetim yaptı. Yağmura rağmen şehrin işlek caddelerinde önlem alan polisler araçlarda aramalar yaptılar, sürücülerin kimliklerini araştırdılar. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Terörle Mücadele'de görevli polislerinde katıldığı denetimler 3 saat sürdü. Toplam 150 polisin katılımı ile gerçekleşen denetimlerde, aranmakta olan bazı kişilerin gözaltına alındığını, kurallara uymayan bir çok aracın ise trafikten men edildiğini söyleyen yetkililer, gündüz yapılan bu tür denetimlerin gece de gerçekleşeceğini ifade ettiler.

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