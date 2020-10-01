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Bursa’da ailesini bıçakla rehin aldı, polise de saldırınca silahla etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:28 | Son Güncelleme

Bursa’da annesini ve kız kardeşini bıçakla rehin alan saldırgan olaya müdahale eden polis ekibine de bıçakla saldırınca, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.Olay, Gemlik ilçesi Dr.

Bursa’da ailesini bıçakla rehin aldı, polise de saldırınca silahla etkisiz hale getirildi

Bursa’da annesini ve kız kardeşini bıçakla rehin alan saldırgan olaya müdahale eden polis ekibine de bıçakla saldırınca, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Yakı Sokakta bulunan bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.T.(24)isimli şahsın kız kardeşi Arzu ve annesi Radiye T.’yi bıçakla rehin aldığı, kendilerinin polisten yardım istemeleri halinde ev halkına zarar vereceği ve polis çağırmaları durumunda gelen polisleri de vuracağı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olaya müdahale eden ekip M.T isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Polisin tüm uyarılarına rağmen saldırıya devam eden şahıs silah kullanılarak yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Polis ekibinin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen zanlı Gemlik Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. M.T.’nin daha önceden de "Polise mukavemet ve uyuşturucu kullanmaktan" bir çok kaydının olduğu öğrenildi.
Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Bursa’da ailesini bıçakla rehin aldı, polise de saldırınca silahla etkisiz hale getirildi

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