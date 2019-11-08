HABER

Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 03:04 | Son Güncelleme

Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, caminin şadırvan kısmında bulunan muslukları ve bataryalarını çaldığı iddia edilen şüpheli, cami cemaati tarafından yakalandı.

Fatih Mahallesi'ndeki camide akşam namazını kılan cemaat ve cami görevlileri, elinde musluklarla cami avlusundan çıkan bir kişiyi fark etti.

İsminin Ayhan B. olduğu öğrenilen hırsızlık zanlısı, olay yerinden kaçtı. Ayhan B'nin peşinden koşan cami cemaati ve çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi cami yakınındaki zeytinlik alanda yakaladı.

Üzerinden kesici alet de çıkan zanlı, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin, hırsızlık sebebiyle çok sayıda sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Ayhan B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralıİzmir'de zincirleme trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı
İzmir’de zincirleme kaza: 1 ölü, 1’i ağır 6 yaralıİzmir’de zincirleme kaza: 1 ölü, 1’i ağır 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orhangazi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Yaşlı adam, nehrin kenarında bileklerini keserek intihar etti

Gümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e silahlı saldırı girişimi

Belediye Başkanı'na tüfekli saldırı! 'Bu saldırılar bizi yıldıramaz'

ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 10 milyon dolar ödül verilecek

7 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

Miras nedeniyle tartıştığı oğlunu başından vurarak öldürdü

Pentagon Suriye'deki petrol gelirlerinin YPG/PKK'ya gittiğini itiraf etti

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.