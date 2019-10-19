HABER

Bursa'da Cenüp Deresi'ndeki balık ölümlerinin nedeni araştırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

Bursa'da Cenüp Deresi'ndeki balık ölümlerinin nedeni araştırılacak

Bursa'nın Gürsu ilçesinden geçen Cenüp Deresi'nde meydana gelen balık ölümlerinin sebebinin bulunması amacıyla dere suyundan numune alındı.

Alınan bilgiye göre, Hasanköy ve Ağaköy mahallelerinden geçen derede telef olan çok sayıda balık yüzeye vurdu.

Mahalle sakinleri durumu Gürsü İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla dere suyundan numune aldı.

İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!
Prof. Dr Canan Karatay: ”Pastırma pişmediği için en sağlıklı ettir”Prof. Dr Canan Karatay: ”Pastırma pişmediği için en sağlıklı ettir”
Binali Yıldırım: Ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklarBinali Yıldırım: Ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık ölümleri Bursa gürsü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci değişimiyle şaşırttı

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.