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Bursa'da, CHP'li Kaftancıoğlu'nun katıldığı toplantıda, partililer birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:15 | Son Güncelleme

BURSA'da, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı, partinin Yıldırım İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıya yöneticiler arasındaki kavga damga vurdu.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı, partinin Yıldırım İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıya yöneticiler arasındaki kavga damga vurdu. Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Recep Bayram, Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş'a mikrofon atıp hakaret edince tartışma çıktı. Salondakilerin de dahil olduğu arbede sırasında Kaftancıoğlu, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Toplantıya ara verilirken, Akkuş ve Bayram, polise birbirinden şikayetçi oldu.

CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'nca Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen örgüt toplantısına, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kaftancıoğlu'nun konuşmasının ardından toplantının soru- cevap kısmına geçildi. Bu sırada Yıldırım Belediyesi CHP Meclis Üyesi Recep Bayram, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş'tan söz istedi. İddiaya göre söz alan Bayram, Akkuş'a hakaret edip, elindeki mikrofonu fırlattı. Bunun üzerine salondakilerin bir kısmı Bayram'ın üzerine yürüdü ve çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Salondakilerin birbirine girdiği kavga sırasında Kaftancıoğlu, tarafları sakin olmaya davet etti ancak başarılı olamadı.

Toplantı, arbede nedeniyle yarıda kesilirken, Canan Kaftancıoğlu, salonu terk etti. Bu sırada, Kaftancıoğlu'ndan arbede nedeniyle özür dilendi. Taraflar güçlükle sakinleştirildi.

CHP İL BAŞKANI, CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavganın ardından, İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Ertuğrulgazi Polis Karakolu'na giderek, kendisine hakaret ettiğini ve mikrofon fırlattığını belirttiği Meclis Üyesi Recep Bayram'dan şikayetçi oldu. Bayram'ın da Başkan Akkuş'tan şikayetçi olduğu öğrenildi. Taraflar ifade verirken, Akkuş'un, önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağı bildirildi.

AKKUŞ: GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Akkuş, ''Biz şikayetimizi bulunduk. Bu kişinin partimizin meclis üyesi olması ve yaptığı hareketlerin parti tüzüğümüzdeki maddelerde karşılığı var. Karşılığı doğrultusunda biz gereğini yapacağız. Biz İl Başkanlığı olarak karar mercii değil, sevk merciiyiz. Bana o hareketleri yapan arkadaşımız, CHP'nin ilke ve değerlerini bilen bir arkaşımız olmadığı görülüyor. Biz tüm ilçelerimizde örgüt toplantılarımızı yaptık. Sorunu olan arkadaşlarımız hiyerarşik yapıyı bilmediğinden dolayı büyük bir hata yapmıştır. Bununda tüzükte karşılığı vardır. Gereken yerlere şikayetleri yaptık, polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk.'' dedi

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