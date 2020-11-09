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Bursa’da çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 12:15 | Son Güncelleme

Bursa’da temizlik işçilerinin çöp kamyonundaki dansı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa’da çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada

Bursa’da temizlik işçilerinin çöp kamyonundaki dansı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.
Osmangazi Belediyesi’ne bağlı temizlik işçileri, akşam saatlerinde çöp toplamak için 16 NJV 06 plakalı çöp kamyonunun arkasında yola çıktı. 2 işçi duydukları müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Ellerindeki bezleri sallayan temizlik işçileri, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Bursa’da çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada

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