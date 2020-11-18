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Bursa’da duruşma salonunda avukata saldıran şahıs tutuklandı

18.11.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Bursa’da duruşma salonunda avukata saldıran şahıs tutuklandı

Bursa’da bir velayet davasının duruşması sırasında, davacı vekili Bursa Barosu üyesi Avukat Şirin Alçı, davalı M.A.’nın tekmeli saldırısına uğradı.

Bursa’da bir velayet davasının duruşması sırasında, davacı vekili Bursa Barosu üyesi Avukat Şirin Alçı, davalı M.A.’nın tekmeli saldırısına uğradı. Saldırgan tutuklandı.
Bursa Barosu Bursa 10. Aile Mahkemesi’nde 17 Kasım günü görülen bir velayet davasında davalı şahıs mahkemeyi karıştırdı. Bir tanığın ifadesine müdahalede bulunan davalı M.A., hakim tarafından sessiz olması için uyarıldı. Susmaması halinde duruşma salonunda çıkarılacağının söylenmesi üzerine sinirlenip çıkan ancak bir anda geri dönen M.A., sıçrayarak davalının avukatı Şirin Alçı’nın yüzüne tekme attı. Saldırgan, davacı eski eşinin araya girmesi üzerine bu kez ona vurmaya başladı. Kısa sürede polislerin gelmesi üzerine yakalanan saldırgan gözaltına alındı.
Başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün (18 Kasım 2020) Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen saldırgan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırıyla birlikte sarsılan Av. Şirin Alçı’ya meslektaşları sahip çıktı. Başta Bursa Barosu Yönetim Kurulu ve Avukat Hakları Merkezi üyeleri olmak üzere pek çok meslektaşı soruşturma sürecinde Alçı’nın yanında yer aldı.
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, avukatları, üstlendikleri davalarla özdeş tutan sakat mantığın toplumsal bir hastalık haline gelmeye başladığını belirterek, “Öncelikle meslektaşımız Şirin Alçı’ya geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Duruşma salonunda yapılan saldırının failinin tutuklanması, biraz olsun içimizi serinletmiştir. Ancak avukatlara baktıkları davalar nedeniyle saldıranların, saldırının hakim ya da savcıya yapılmış gibi cezalandırılması gerekmektedir. Bu sağlanmadığı takdirde meslektaşlarımıza saldırılar sürecek, ölüme varan sonuçlar doğacaktır” dedi.

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