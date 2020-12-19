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Bursa’da düşürdüğü cüzdanını güvenlik kamerasında aradı

19.12.2020 15:27 | Son Güncelleme:
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Bursa’da düşürdüğü cüzdanını güvenlik kamerasında aradı

İnegöllü mobilyacı Ömer Alınca, yemek molası verdikten sonra otomobiline binerken cüzdanını düşürdü.

İnegöllü mobilyacı Ömer Alınca, yemek molası verdikten sonra otomobiline binerken cüzdanını düşürdü. Kimliği belirsiz bir kişi minibüsten inip koşarak cüzdanı yerden aldı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, cüzdanında yaklaşık 3 bin lira nakit para ile 35 bin lira değerinde senetleri olduğunu söyleyen Alınca, olay sonrası cüzdanını alan kişiyi arıyor.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolunda meydana geldi. İnegöl’de mobilyacılık yapan Ömer Alınca bir arkadaşıyla makine almak için Bursa’ya geldi. Ticari görüşme sonrası Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir fast food dükkanında yemek molası veren Alınca, daha sonra İnegöl’e gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada cebindeki cüzdan yere düşürdü. Durumu fark etmeyen Ömer Alınca, otomobiliyle yola çıkarken, kimliği belirlenemeyen bir kişi, yolcu olarak bulunduğu minibüsten inip, yola düşen cüzdanı aldı ve başka bir minibüse binerek olay yerinden ayrıldı. Ömer Alınca, "Bir abimle birlikte makine almak için Bursa’ya geldik. Ticari görüşmemizi bitirdikten sonra yemek molası verdik. Çıktıktan sonra cüzdanımı düşürmüşüm. İçinde 3 bin liraya yakın para, 35 bin TL değerinde de evrak vardı. İnegöl’de ticaretle uğraşıyorum. Cüzdanımı düşürdükten sonra yolcu minibüsünden gören bir şahıs, minibüsü durdurarak inmiş cüzdanımı hızlıca almış ve bir sonraki dolmuşa binerek gitmiş. Ben İnegöl’e geldiğimde cüzdanımın olmadığını fark ettim. Bir tek yemek yediğimiz yerde durmuştum. Yemek yediğim restorana gelerek kameraları izlemek için ricada bulundum ve bana gösterdiler. Cüzdanımı orada düşürdüğümü gördüm ve ardından bir şahsın hızlıca alıp cebine attığını gördüm" dedi.
3 ay önce evlendiğini ve pandeminin etkisiyle ticari olarak ayakta kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Alınca "Kamera kayıtlarını inceledikten sonra gerekli mercilere başvurdum. Bu kişiden şikayetçi oldum. Malum pandemi dönemi işlerimiz ona göre, bu durumun da olması bizi büyük bir sıkıntıya soktu. Yeni düğünden çıktım. Emniyet güçlerine güveniyorum inşallah bulacağız" ifadelerini kulandı.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, minibüsten inen kişinin cüzdanın düştüğü yere geldiği ve hızlıca yerdeki cüzdanı alarak cebine koyduğu, sonrasında ise olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görünüyor. Cüzdanı alıp hızlı adımlarla kaçan şahıs daha sonra durdurduğu bir minibüse binerek gittiği görülüyor.

Bursa’da düşürdüğü cüzdanını güvenlik kamerasında aradı

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