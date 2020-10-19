Bursa’da FETÖ/PDY operasyonu: Biri polis 12 kişi gözaltına alındı

Bursa’da FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde görev alan biri polis 12 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde faaliyet yürüttükleri, ayrıca Bursa’da ankesör büfe telefonlarından mahrem imamlarınca ardışık periyodik olarak arandıkları tespit edilen 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin polis ve 11 kişinin kapatılan askerî okul öğrencisi olduğu öğrenilirken, 2 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.



