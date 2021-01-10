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Bursa’da göçen evin altında kalan adamı itfaiye kurtardı

10.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Bursa’da göçen evin altında kalan adamı itfaiye kurtardı

Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen göçükte, bir kişi itfaiyenin yardımıyla enkaz altından çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle’de yaşandı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen göçükte, bir kişi itfaiyenin yardımıyla enkaz altından çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahalle’de yaşandı. Gürcü Mehmet Sokak’ta bulunan tek katlı yığma tuğla bina, büyük bir gürültüyle çöktü.
Mahalle sakinlerine deprem korkusu yaşatan olay sonrası hemen ambulans ve itfaiyeye haber verildi. Bursa Büyükşehir’e bağlı Mustafakemalpaşa’daki itfaiye ekipleri, enkazı büyük bir hızla kaldırarak yaralı şahsı binanın altından çıkarmayı başardı.
Göçen metruk binada moloz yığınları altında kalan Enver Çakaner (61), enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Çökme esnasında baba Çakaner ile birlikte iki çocuğunun da olay yerinde olduğu öğrenilirken, bina dışında bulunan eşinin feryatları arasında kurtarılan adamın vücudunda çok sayıda kırık oluştu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çakaner, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çöken bina ile ilgili olarak araştırma başlatıldı.

Bursa’da göçen evin altında kalan adamı itfaiye kurtardı

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