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Bursa'da gübre fabrikasında trafo patladı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

Bursa'da gübre fabrikasında trafo patladı: 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir fabrikada meydana gelen trafo patlamasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir gübre fabrikasında trafonun bakımı yapılırken, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yaralanan Deniz A. ve Muammer Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalelerinin ardından Deniz A, Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, Muammer Ç. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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