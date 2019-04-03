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Bursa'da itirazla muhtarlığı geri aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:48 | Son Güncelleme

 BURSA’nın Büyükorhan ilçesi Danacılar Mahallesi’nde mevcut muhtar İrfan Düş, adaylardan Cemalettin Barşık'a karşı seçimi kaybetti.

Bursa'da itirazla muhtarlığı geri aldı

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Büyükorhan ilçesi Danacılar Mahallesi’nde mevcut muhtar İrfan Düş, adaylardan Cemalettin Barşık'a karşı seçimi kaybetti. Sonuçlara itiraz eden Düş, Cemalettin Barşık'ın 6 aydan kısa bir süre o mahallede ikamet ettiğini ortaya çıkartarak yeniden muhtar seçildi.
31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde, Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Danacılar Mahallesi'nde mevcut muhtar İrfan Düş, adaylardan Cemalettin Barşık’a karşı seçimi kaybetti. 184 seçmenin bulunduğu Danacılar Mahallesi'nde Cemalettin Barşık 84, İrfan Düş 62, Yaşar Kalın 14 ve Rahime Bürcü 4 oy aldı. Bu sonuçlara göre Cemalettin Barşık aldığı 84 oyla Danacılar Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildi. Bunun üzerine seçimi kaybeden eski muhtar İrfan Düş, seçimi alan Cemalettin Barşık’ın mahallede üç aydan bu yana ikamet ettiğini gerekçe göstererek İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. İtiraz üzerine toplanan kurul yaptığı incelemede Cemalettin Barşık’ın üç ay önce ikametini Bursa’dan Büyükorhan Danacılar Mahallesi'ne aldığını belirleyerek, '2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimi Hakkında Kanunun' adaylık ve seçilme yeterliliği başlıklı 31. M-maddesinin A bendi, 'En az altı aydan beri o mahalle veya köyde oturması' şartına uymadığı için Cemalettin Barşık’ın muhtarlığını düşürdü. Bu kararla, pazar günü rakibine karşı seçimi kaybeden İrfan Düş, İlçe Seçim Kurulu'nun kararı ile yeniden Büyükorhan Danacılar Mahalle Muhtarı oldu.

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