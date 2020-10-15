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Bursa’da kaçak test kiti operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 20:48 | Son Güncelleme

19 test kitlerini internet üzerinden piyasaya süren 4 kişi gözaltına alınırken, 69 kaçak test kitine el konuldu.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonucu İl genelinde yasadışı yollarla temin ettikleri kaçak Covid-19 hızlı test kitlerini internet üzerinden piyasaya sürdükleri belirlendi.

19 test kitlerini internet üzerinden piyasaya süren 4 kişi gözaltına alınırken, 69 kaçak test kitine el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonucu İl genelinde yasadışı yollarla temin ettikleri kaçak Covid-19 hızlı test kitlerini internet üzerinden piyasaya sürdükleri belirlendi. Teknik ve fiziki takibe alınan 5 ayrı adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. P.A. (38), H.C. K.(23), Y. E. E. (30) ve U.A.(33.) adlı şahısların bulunduğu ikametlerde yapılan aramada 69 adet kaçak test kiti ele geçirildi.
Toplam 69 adet kaçak Covid-19 hızlı test kitine el konurken, gözaltına alınan 4 şahıs hakkında yasal işlemlere başlandı.

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