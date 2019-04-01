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Bursa'da kazanan AK Parti'li Alinur Aktaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 02:31 | Son Güncelleme

CUMHUR İttifakı'nın AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

Bursa'da kazanan AK Parti'li Alinur Aktaş

Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- CUMHUR İttifakı'nın AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. AK Parti İl Başkanlığında açıklama yapan Aktaş, "Bundan sonra konuşma değil çalışma vakti" dedi.
Bursa'da sandıkların tamamına yakını açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Başkan ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, seçimi ilk sırada tamamladı. Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında seçim sonuçlarına yönelik açıklama yaptı. Bursa'ya dair hep bir hayali olduğunu belirten Aktaş, şunları söyledi:
"Bursa'nın tarihine ve talihine imza atacağız. Dersimize çok çalıştık diyordum, Allah'a hamdolsun bu noktada bu akşam çıkan sonuçlar neticesinde de bir araya gelmiş olduk. Dünyanın neresinde olursa olsun yağmur toprağa düştüğünde aynı dili konuşuyor. 31 Mart 2019'da Bursa topraklarına düşen bu seçim sonucunu, önümüzdeki dönem Bursa'yı bambaşka bir künyeye taşımasına inşallah hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ulaşımı rahatlayan, turizmi gelişen, yeşili katlanarak artan, sanayide, tarımda katma değerli bir şekilde büyüyen ve eğitimi, kültürü, sosyal hayatı her açıdan gelişen bir Bursa için canla başla çalışacağımıza hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızla yaklaşık 20 dakika önce bir telefon görüşmem de oldu, gelişmelerle alakalı kendisine detaylı bilgi verdim. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum, o bizim liderimiz, büyüğümüz, biz onunla yol yürümekten son derece mutluyuz. Çünkü o iyi bir yerel yönetici, çünkü o iyi bir devlet yöneticisi, devlet başkanı. Allah'a hamdolsun bu süreçte Bursa'ya olan ilgisini, alakasını her aşamada hissettirdiğini ve bu noktada kendisinden büyük güç aldığımızı ben bir kez daha burada ifade etmek istiyorum."
'EĞLENCEYLE KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'
Bursa'nın ihtiyaç ve sorunlarını bildiğini belirten Aktaş, "Eğlenceyle, kutlamayla geçirecek çok fazla vaktimiz yok. Büyük bir samimiyet ve aşkla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Âşıklar ve evliyalar şehri olan Bursa'mıza hayırlı olsun diyorum. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonra konuşma değil, çalışma zamanı" dedi.

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Bursa'da kazanan AK Parti'li Alinur AktaşBursa'da kazanan AK Parti'li Alinur Aktaş

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