HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da kullanılması yasak av malzemeleri ele geçirildi

Bursa’da kullanılması yasak av malzemeleri ele geçirildi

04.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa’da kullanılması yasak av malzemeleri ele geçirildi

Uluabat Gölü’nde bulundurulması ve kullanılması yasak bin 500 metre turna sakası (pinter) ile 2 ayrı filede 250 kilogram turna balığı ele geçirildi.

Uluabat Gölü’nde bulundurulması ve kullanılması yasak bin 500 metre turna sakası (pinter) ile 2 ayrı filede 250 kilogram turna balığı ele geçirildi. Balıklar suya iade edilirken, kafeslerin sahibine 5 bin 454 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı su üzerinde ve kıyı seyir kontrollerinde gölün içinde sazlık alanda yapılan denetimler kapsamında Uluabat Gölü’nde avlaklarda bulundurulması yasak bin 500 metre pinter (turna sakası) ve aynı yerde hapis diye tabir edilen 2 ayrı filede 250 kilogram canlı turna balığı ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda yasak av malzemelerinin A.T (57) olduğu tespit edilerek, 5 bin 545 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen bin 500 metre pinter de muhafaza altına alınarak Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Bursa’da kullanılması yasak av malzemeleri ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Test sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştıTest sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştı
Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı

Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika: Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Trabzon'da cenazeler karıştı! Hepsi karantinaya alındı

Trabzon'da cenazeler karıştı! Hepsi karantinaya alındı

Çanakkale'de tıp fakültesi öğrencisi kayboldu! Ekipler seferber oldu

Tıp fakültesi öğrencisi kayboldu! Ekipler seferber oldu

İzmir’de beline kadar suya girip vatandaşlara yardım eden polise ödül

Yaptığı hareketle büyük takdir toplayan polise ödül

Test sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştı

Test sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.