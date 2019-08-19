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Bursa'da kuyuya düşen 3 ayıyı kurtarma çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

Orhangazi ilçesinde su kuyusuna düşen anne ayı ve 2 yavrusunu kurtarmak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütülüyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu kurtarılmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, yiyecek aramak için kırsal Heceler Mahallesi'ne inen anne ayı ve 2 yavrusu, Ahmet Çelik'e ait bahçedeki kullanılmayan su kuyusuna düştü.

Sabah bahçesine gelen Çelik, su kuyusunda ayıları görünce durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, ayıların yanına yaklaşamayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan ayıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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ayı Bursa kurtarma mahsur Orhangazi

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