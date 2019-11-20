HABER

Bursa'da marketten 20 bin lira çalan şüpheli, çalışanlardan birinin erkek arkadaşı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 19:54 | Son Güncelleme

Parayı çalan şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı Kırıkkale'de, markette çalışan kız arkadaşı ise Bursa'da gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı, diğer 2 zanlı serbest bırakıldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir marketten 20 bin lira çalan şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Altıparmak Mahallesi'ndeki bir markette, kasanın yanındaki poşette bulunan 20 bin liranın çalınmasının ardından polis tarafından güvenlik kamerası kayıtları incelenerek olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

İnceleme sonucunda S.E'nin (18), hırsızlığı market çalışanı kız arkadaşı K.Ş'nin yardımı ve yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği, İ.A'nın (19) da bu kişilerle beraber hareket ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, paraları çalan S.E. ile İ.A'nın, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden Erzurum'a gitmek için otobüse bindiğini tespit etti.

Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan otobüste yakalanan S.E. ve İ.A, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi. K.Ş. de Bursa'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından, K.Ş. de adli kontrol şartıyla hakimlikçe serbest bırakıldı.

Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu Yere düştüğünü görünce...Trafiği durdurup oraya koştu
Anne ve kızlarının ortak kaderi: Çocuk gelinAnne ve kızlarının ortak kaderi: Çocuk gelin
Köpeğinin kirlettiği aracı yıkatıp çekilişe katılan kadına sıfır kilometre otomobil çıktıKöpeğinin kirlettiği aracı yıkatıp çekilişe katılan kadına sıfır kilometre otomobil çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü

Yine kadın cinayeti! Cezaevinden firar etti ve...

Kasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı

20 bin TL çalmıştı! Kasiyerin sevgilisi çıktı

Otobüsteki 'Karşımda oturma, gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Son dakika! Bakan Kurum: Siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz

Bakan Kurum açıkladı: Satışına yasak getiriyoruz

Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular

Önce dua ettiler, sonra kapıyı kırıp camiyi soydular

Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.