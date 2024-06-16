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  4. Bakan Koca 'acemi kasap' bilançosunu açıkladı: 16 bin kişi sağlık kurumuna başvurdu

Bakan Koca 'acemi kasap' bilançosunu açıkladı: 16 bin kişi sağlık kurumuna başvurdu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
16.06.2024 21:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen "acemi kasap" bilançosunu açıkladı. Koca, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Bakan Koca 'acemi kasap' bilançosunu açıkladı: 16 bin kişi sağlık kurumuna başvurdu

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisleri doldurdu. Kurban keserken kendini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen "acemi kasap" vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek.

Express


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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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