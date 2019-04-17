Victor Hugo'nun ünlü eseri "Notre Dame'ın Kamburu", Bursa'da müzikal olarak sahnelendi.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki müzikali Vural Bingöl yönetti.

Oyunda, Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera ve Murat Yaşar Özdemir ile diğer yerli ve yabancı oyuncular rol aldı.

Müzikalde çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın dini lideri Claude Frollo'nun ve krala bağlı komutan Phoebus'un aynı semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda'ya olan aşkları, ikilemleri, tepkileri, romantik yaklaşımları anlatıldı.

Gecenin sonunda seyircileri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

