HABER

Bursa'da "Notre Dame'ın Kamburu" müzikali

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 03:05 | Son Güncelleme

Bursa'da "Notre Dame'ın Kamburu" müzikali

Victor Hugo'nun ünlü eseri "Notre Dame'ın Kamburu", Bursa'da müzikal olarak sahnelendi.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki müzikali Vural Bingöl yönetti.

Oyunda, Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera ve Murat Yaşar Özdemir ile diğer yerli ve yabancı oyuncular rol aldı.

Müzikalde çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın dini lideri Claude Frollo'nun ve krala bağlı komutan Phoebus'un aynı semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda'ya olan aşkları, ikilemleri, tepkileri, romantik yaklaşımları anlatıldı.

Gecenin sonunda seyircileri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret
İki feci kaza: 1 ölü 5 yaralıİki feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
İnşaat alanında oynayan çocukların acı sonu!İnşaat alanında oynayan çocukların acı sonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Notre Dame'ın Kamburu" Bursa Victor Hugo

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu dilekçede neler var?

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu dilekçede neler var?

Maltepe'de oy sayımı sona erdi!

Maltepe'de oy sayımı sona erdi!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Arkadaşları sızdırdı! Rezil oldu

Arkadaşları sızdırdı! Rezil oldu

Maltepe'deki oy sayımında son durum

Maltepe'deki oy sayımında son durum

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da 2 ayrı feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İki feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

Foseptik çukuruna düşen 2 çocuk öldü

İnşaat alanında oynayan çocukların acı sonu!

Uçurumda asılı kalan aracın içerisinde uyudu

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

SİHA ilk test uçuşunu yaptı

SİHA ilk test uçuşunu yaptı!

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Dünyanın en görkemlilerinden... UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.