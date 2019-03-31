HABER

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 07:55 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir otomobilin elektrik direği ile bahçe çitine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, araçta sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Camuka idaresindeki 16 LSC 78 plakalı otomobil, Duaçınarı Mahallesi Ankara Caddesi Duaçınarı Metro İstasyonu mevkisinde, yol kenarındaki elektrik direğine ardından bir evin bahçesinin çitine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Camuka otomobilde sıkıştı. Araçta bulunan Murat Güler de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan Camuka ile Güler sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
İstanbul'da sandık görevlileri yemin ettiİstanbul'da sandık görevlileri yemin etti
Diyarbakır’da oy verme işlemi başladıDiyarbakır’da oy verme işlemi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Küme düşen ilk takım belli oldu!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.