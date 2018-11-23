HABER

Bursa'da 'patates' ve 'soğan' stokçularına baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:55 | Son Güncelleme

BURSA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda depo ve TIR'da stoklanan 70 ton patates ve soğan ele geçirildi.

Bursa'da 'patates' ve 'soğan' stokçularına baskın

BURSA, (DHA)- BURSA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda depo ve TIR'da stoklanan 70 ton patates ve soğan ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesindeki Samanlı Mahallesi'nde soğan ve patates stoklandığı bilgisine ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediye yetkilileri ile birlikte harekete geçen ekipler, C.G. ve M.K.'ye ait depoda ve C.G.'ye ait TIR'da 'Hal Kanununa Aykırı' 70 ton patates ve soğan ele geçirdi. Depo ve TIR sahiplerine idari para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da 'patates' ve 'soğan' stokçularına baskın

Seksi yıldız öğretmenliğe soyunduSeksi yıldız öğretmenliğe soyundu
Başkan Alatepe: Esenyurt'a 15 okul daha lazımBaşkan Alatepe: Esenyurt'a 15 okul daha lazım
Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018 Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencileri darp edip paralarını aldığı iddia edilen polis tutuklandı

Öğrencileri darp edip paralarını aldığı iddia edilen polis tutuklandı

Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.