HABER
  4. Bursa'da polisten yılbaşı öncesi kaçak alkol denetimi

Bursa'da polisten yılbaşı öncesi kaçak alkol denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

BURSA'da polis, alkol satan iş yerlerinde denetim yaptı.

Bursa'da polisten yılbaşı öncesi kaçak alkol denetimi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da polis, alkol satan iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde, 263 gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
​Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak alkol denetlemelerini sıklaştırdı. Bu kapsamda alkol satan birçok iş yerini ve depoyu kontrol eden polis ekipleri, A.V. ile Y.V.'ye ait ev, tekel bayii ve depoda piyasa sürülmeye hazır 263 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Kaçak içkilere el koyan ekipler, A.V. ile Y.V. hakkında adli işlem uyguladı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Zonguldak’ın kara belası ’kaçak madenler’Zonguldak’ın kara belası ’kaçak madenler’
Evleri küle dönen aile yardım bekliyorEvleri küle dönen aile yardım bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Meclis olağanüstü toplanıyor

Meclis olağanüstü toplanıyor

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti!

Sınırda hareketlilik! 47 bin kişi daha geldi

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

İstanbul'da dev operasyon! 274 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da dev operasyon! 274 gözaltı

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Son dakika! Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.