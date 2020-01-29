HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da sanayicilerden depremzedelere 100 bin lira nakdi yardım

Bursa'da sanayicilerden depremzedelere 100 bin lira nakdi yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

Bursa'da sanayicilerden depremzedelere 100 bin lira nakdi yardım

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanayiciler, depremzedeler için 100 bin lira yardımda bulundu.

İnegöl OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan depremin Türk milletini derinden üzdüğünü, depremden etkilenen vatandaşların acılarını paylaştıklarını belirtti.

Afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şahin, "İnegöl OSB'de faaliyet gösteren iş insanları olarak Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, deprem ve diğer doğal afetlerin yıkıcı etkilerinin ancak birlik ve beraberlik içinde yardımlaşma ile sarılabileceğini vurgulayarak, OSB'de faaliyet gösteren sanayiciler adına yönetim olarak AFAD kanalıyla 100 bin lira bağış yaptıklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Depremi inegöl osb

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

O isimle aşk yaşadığı iddia edildi!

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedelere açtı

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

YPG/PKK'lı teröristler Tel Rıfat'tan Afrin'e saldırdı: Yaralılar var

YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı!

Denizli’de suç örgütüne operasyon: 2’si kadın 7 kişi tutuklandı

Denizli’de suç örgütüne operasyon!

Isparta'da korkutan yangın! 5 Suriyeli kardeş alevlerin arasında kaldı

5 Suriyeli kardeş alevlerin arasında kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.