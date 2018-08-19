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Bursa’da sazlık yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesi Çakırca mevkisindeki sazlık alanda yangın çıktı.

Mehmet BULDU / İZNİK (Bursa),(DHA)- BURSA’nın İznik ilçesi Çakırca mevkisindeki sazlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bahçe ve tarlaları da tehdit ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde İznik Gölü’nün Çakırca sahilindeki sazlıklarda başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, sazlıkların yakınındaki bahçe ve tarlaları da tehdit ediyor. Bölgeye sevk edilen İznik, Orhangazi ve Yenişehir itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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