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Bursa'da Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bayram hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

BURSA’da Ramazan Bayramı arifesinde Tarihi Hanlar Bölgesi'nde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa'da Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bayram hareketliliği

Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da Ramazan Bayramı arifesinde Tarihi Hanlar Bölgesi'nde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bölgedeki çarşı esnafı, kalabalığa rağmen işlerin istenilen seviyede olmamasından yakındı.
Ramazan Bayramı öncesi Bursalıların tercihi Tarihi Hanlar Bölgesi oldu. Kentte bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Hanlar Bölgesi’ndeki Uzun Çarşı, Tuzpazarı Çarşısı ve Kapalı Çarşı’da bulunan giyim mağazalarına yoğun ilgi gösterdi. Yoğunluğa rağmen çarşı esnafı işlerinin önceki senelere göre düşük olmasından yakındı. AVM’lerin çarşı esnafını öldürdüğünü söyleyen esnaf Emre Yelseli, “Bayram öncesi işler ölü, artık böyle esnafa değer kalmamış, millet hep AVM’lerde. Çok şükür ama eski bayramların tadı yok. Şeker bayramı diyorlar ama o şekerler acımış artık” ifadesini kullandı. Ailesiyle beraber hem bayram hem de düğün alışverişine çıkan Mustafa Sezer ise, çarşı esnafına sahip çıkılması gerektiğini savundu. Çarşıdan alışveriş yapmaya özen gösterdiğini söyleyen Sezer, “Çarşıda her bütçeye göre ürün var, aradıktan sonra bulunuyor. Nasip olursa Pazar günü düğünümüz var. Biz de çarşıdan alışveriş yapıyoruz. Esnafı kalkındırmak lazım, elimden geldiğince esnaftan alışveriş yapmaya dikkat ediyorum. Ben de esnaflıktan geldiğim için onları çok iyi anlıyorum, AVM’dekiler de esnaf ama buradakilere benzemez” dedi.
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Bursa'da Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bayram hareketliliğiBursa'da Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bayram hareketliliğiBursa'da Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bayram hareketliliğiBursa'da Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bayram hareketliliği

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