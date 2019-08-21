HABER

Bursa'da taşlı sopalı kavga: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Gürsu ilçesindeki kavgaya karıştıkları iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde iki grup arasında çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Zafer Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden bazıları, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taş ve sopalarla birbirlerini darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 9 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olaya karıştıkları öne sürülen 18 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
Kuma intiharında 12,5 yıllık ceza verilen koca, saklandığı odunlukta yakalandıKuma intiharında 12,5 yıllık ceza verilen koca, saklandığı odunlukta yakalandı
En iyiler Bursa’da yarıştıEn iyiler Bursa’da yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa gözaltı kavga

En Çok Okunan Haberler

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

Aranan o şahıs HDP binasında yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bomba böyle yakalanmış!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.