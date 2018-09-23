HABER

Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 06:43 | Son Güncelleme

Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Osmangazi Belediyesi önünde, Özgür Ş. (23) idaresindeki 16 ABP 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki demir dubalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, demir dubaların üzerine devrilerek durabildi.

Kazayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ön yolcu koltuğunda sıkışan İrfan Y'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralı olan İrfan Y. sağlık ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Özgür Ş. ile araçtaki Umutcan G. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Yaralıların olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İrfan Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

PARTNEREski aşkından kaçtı!Eski aşkından kaçtı!
Sanal alemdeki yeni tehlike! Uzmanlardan ailelere 'Momo' uyarısı!Sanal alemdeki yeni tehlike! Uzmanlardan ailelere 'Momo' uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandıCumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Bursa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya'dan ABD'ye Soçi suçlaması!

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya'dan ABD'ye Soçi suçlaması!

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hopa'da taksici cinayeti için protesto yürüyüşü

Hopa'da taksici cinayeti için protesto yürüyüşü

Sanal alemdeki yeni tehlike! Uzmanlardan ailelere 'Momo' uyarısı!

Sanal alemdeki yeni tehlike! Uzmanlardan ailelere 'Momo' uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama

'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.