Bursa'da trafo merkezinde yangın

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrik dağıtımını sağlayan trafo merkezinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde çıktı. Trafoda birinde bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden güvenlik görevlisi, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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