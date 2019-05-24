HABER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

7 kişi gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Ekiplerin, şüphelilere ait adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda, G.K, E.I, M.B, U.Y, B.Ş, A.K. ve K.Y. gözaltına alındı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin, bir miktar esrar, hassas terazi, 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktıGörür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı
Malatya’nın en işlek meydanını arılar istila ettiMalatya’nın en işlek meydanını arılar istila etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki...

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

3 bin 500 yıl öncesi canlanıyor! Merakla beklenen projede sona yaklaşıldı

Dünyanın en büyük imparatorluğu yeniden canlanıyor!

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Cephaneden farksız! Polisler bile şaşkına döndü

Cephaneden farksız! Polisler bile şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.