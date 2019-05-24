Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Ekiplerin, şüphelilere ait adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonda, G.K, E.I, M.B, U.Y, B.Ş, A.K. ve K.Y. gözaltına alındı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin, bir miktar esrar, hassas terazi, 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

