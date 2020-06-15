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Bursalı çiftçiyi ağlatan görüntü!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2020 11:34 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 39 yaşındaki Gökhan Öner, yetiştirdiği kabaklardan birinin üzerinde Allah lafzı ile karşılaştı. Lafzı gören çiftçi duygu dolu anlar yaşadı.

Şimdiye kadar böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten çiftçi "Allah’ım sen nelere kadirsin" diyerek gözyaşı döktü.
Boyalıca Mahallesinde geçimini tarlasında yetiştirdiği meyve sebzeleri satarak sağlayan 39 yaşındaki Gökhan Öner; 5 dönümlük araziye ektiği yeşil kabakları toplamaya başladı. Hasat sırasında bir kabağın üzerindeki Allah lafzını fark eden Öner gördüğüne inanamadı. Tarlada görüntülenen yeşil kabağın üzerindeki Allah lafzı önce çiftçi Gökhan Öner’i daha sonra gören herkesi duygulandırdı.

Bu güne kadar böyle bir olayla karşılaşmadığını anlatan Öner, sabah kabak toplarken kabağın meyvesinin üzerinde Allah lafzı olduğunu farkettik. Hala çok şaşkınım Rabb’im nelere kadirsin sen" diyerek duygulandı. (İHA)

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