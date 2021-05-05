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Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavına ilişkin açıklama

05.05.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. MEB, bursluluk sınav tarihi ile ilgili açıklama yaptı.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavına ilişkin açıklama

5, 6, 7, 8, ve 9, 10 ve 11. sınıfların girdiği İOKBS bursluluk sınav tarihi ile ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, salgının seyrine göre karar vereceklerini belirtti. Geçen sene de sınavın ertelendiğini vurgulayan Selçuk, vaka sayılarına göre ileriki bir tarihlerde sınavın yapılacağını belirtti…

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan 2021’de yapılması planlanan sınavın ertelendiğini açıklamıştı. Fakat hangi tarihte yapılacağıyla alakalı henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Salgın sebebiyle ertelenecek sınav olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteledik. Ne zamana ertelediğimizi şu anda paylaşamıyoruz. Çünkü pandeminin gidişatına bakacağız. 2020’de eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan tarihindeki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Ziya Selçuk
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