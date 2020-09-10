Burun bantlarına elvada deyin! Siyah noktaları kökünden çözeceksiniz

Siyah noktalarınızı tedavi etmenin yanı sıra, cildinizi temizlemek ve bakımını yapmak için zaman ayırın, böylece sağlıklı ve lekesiz kalacaksınız. Bununla birlikte, doğal tedaviler işinize yaramazsa, başka hangi seçeneklere sahip olduğunuzu öğrenmek için bir dermatolog veya doktorla konuşun. SİYAH NOKTALARI TEDAVİ ETMENİN YOLLARI Metod 1: En etkili tedavi için siyah noktalarınıza çay ağacı yağı sürün. % 5 çay ağacı yağı içeren bir jel veya losyon sürün. Alternatif olarak, 2–3 damla seyreltilmemiş yağı 1 yemek kaşığı avokado veya badem yağı ile karıştırabilirsiniz. Yağı doğrudan siyah noktalarınıza sürmek için pamuklu çubuk kullanın, böylece cildinize emilir. Siyah noktalarınız gidene kadar yağı cildinize günde iki kez uygulamaya devam edin. Çay ağacı yağı, bir anti-enflamatuar ve antioksidandır, bu nedenle lekelerinizi küçültmek ve cildinizdeki bakterileri öldürmek için çalışır. Hassas cildiniz varsa çay ağacı yağı kaşıntı, yanma veya kızarıklığa neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, yağı kullanmayı bırakın ve farklı bir tedavi seçeneği deneyin.

Metod 2: Akneye neden olan bakterileri öldürmek için cildinizi ekinezya özü ile ovun. Ekinezya özünüzle pamuklu bir aplikatör pedini ıslatın, böylece nemli olur ama ıslak olmaz. Pedi cildinize doğru tutun ve özü tamamen emene kadar cildinize masaj yaparken nazikçe baskı uygulayın. Siyah noktalarınız veya sivilceleriniz kaybolana kadar ekinezyayı günlük kullanın. Ekinezya, siyah noktalarınızın boyutunu küçültmek için iltihaplanmaya neden olan bakterileri engeller. Metod 3: Hafif sivilcen varsa siyah noktalarına hidrojen peroksit sür. Bir pamuk topunu hidrojen peroksite batırın ve fazlasını sıkın. Siyah noktalarınızı pamuklu top ile tamamen peroksitle kaplanana kadar hafifçe vurun. Hidrojen peroksiti 2-3 dakika sonra durulayın.

Hidrojen peroksit, gözeneklerinizi tıkayan sebumun kurumasına yardımcı olur ve cildinizdeki bakterileri öldürür. Metod 4: Siyah noktalarının küçülmesine yardımcı olması için aloe jeli ve fesleğen yağı kullanmayı dene. Eşit miktarda aloe vera jeli ve fesleğen uçucu yağlarını küçük bir kapta iyice birleşene kadar karıştırın. Karışımı, tamamen emilene kadar cildinize nazikçe sürün. Cildiniz temizlenene kadar karışımı kullanmaya devam edin.

Aloe ve fesleğen hem antioksidanlara sahiptir hem de antienflamatuvarlardır, bu nedenle şişliği azaltır ve lekelerinizin etrafındaki bakterileri yok ederler.