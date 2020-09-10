Burun bantlarına elvada deyin! Siyah noktaları kökünden çözeceksiniz

Siyah noktalarınızı tedavi etmenin yanı sıra, cildinizi temizlemek ve bakımını yapmak için zaman ayırın, böylece sağlıklı ve lekesiz kalacaksınız. Bununla birlikte, doğal tedaviler işinize yaramazsa, başka hangi seçeneklere sahip olduğunuzu öğrenmek için bir dermatolog veya doktorla konuşun.
Metod 1: En etkili tedavi için siyah noktalarınıza çay ağacı yağı sürün. % 5 çay ağacı yağı içeren bir jel veya losyon sürün. Alternatif olarak, 2–3 damla seyreltilmemiş yağı 1 yemek kaşığı avokado veya badem yağı ile karıştırabilirsiniz. Yağı doğrudan siyah noktalarınıza sürmek için pamuklu çubuk kullanın, böylece cildinize emilir. Siyah noktalarınız gidene kadar yağı cildinize günde iki kez uygulamaya devam edin. Çay ağacı yağı, bir anti-enflamatuar ve antioksidandır, bu nedenle lekelerinizi küçültmek ve cildinizdeki bakterileri öldürmek için çalışır.
Hassas cildiniz varsa çay ağacı yağı kaşıntı, yanma veya kızarıklığa neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, yağı kullanmayı bırakın ve farklı bir tedavi seçeneği deneyin.
Metod 2: Akneye neden olan bakterileri öldürmek için cildinizi ekinezya özü ile ovun. Ekinezya özünüzle pamuklu bir aplikatör pedini ıslatın, böylece nemli olur ama ıslak olmaz. Pedi cildinize doğru tutun ve özü tamamen emene kadar cildinize masaj yaparken nazikçe baskı uygulayın. Siyah noktalarınız veya sivilceleriniz kaybolana kadar ekinezyayı günlük kullanın.
Ekinezya, siyah noktalarınızın boyutunu küçültmek için iltihaplanmaya neden olan bakterileri engeller.
Metod 3: Hafif sivilcen varsa siyah noktalarına hidrojen peroksit sür. Bir pamuk topunu hidrojen peroksite batırın ve fazlasını sıkın. Siyah noktalarınızı pamuklu top ile tamamen peroksitle kaplanana kadar hafifçe vurun. Hidrojen peroksiti 2-3 dakika sonra durulayın.
Hidrojen peroksit, gözeneklerinizi tıkayan sebumun kurumasına yardımcı olur ve cildinizdeki bakterileri öldürür.
Metod 4: Siyah noktalarının küçülmesine yardımcı olması için aloe jeli ve fesleğen yağı kullanmayı dene. Eşit miktarda aloe vera jeli ve fesleğen uçucu yağlarını küçük bir kapta iyice birleşene kadar karıştırın. Karışımı, tamamen emilene kadar cildinize nazikçe sürün. Cildiniz temizlenene kadar karışımı kullanmaya devam edin.
Aloe ve fesleğen hem antioksidanlara sahiptir hem de antienflamatuvarlardır, bu nedenle şişliği azaltır ve lekelerinizin etrafındaki bakterileri yok ederler.
Metod 5: Gözeneklerinizi canlandırmaya ve açmaya yardımcı olması için bir kil mineral maskesi takın. Cildinizdeki sebum ve yağı daha iyi emmeye yardımcı olduğu için bentonit içeren bir kil maskesi seçin. Elinizle kolayca yayana kadar kil ile yeterince suyu karıştırın. Cildinize ince bir kat kil sürün, böylece siyah noktalarınızı tamamen kaplayın. Kili ılık suyla durulamadan önce tamamen kuruyana kadar açık bırakın.
Cildinizi kurutmamak için haftada bir veya iki kez kil maskesi kullanın.
Metod 6: Komedon çıkarıcı, siyah noktayı gözeneklerinizden çıkarmak için kullanabileceğiniz ilmekli bir uca sahip küçük bir metal araçtır. Halkayı siyah noktaya karşı tutun ve nazikçe cildinize bastırın. Hafif baskı uygulayın ve lekeyi gidermek için halkayı ileri geri hareket ettirin. Siyah noktayı ve yağı çıkarmak için aleti cildinizden doğruca kaldırın. Kendinizi kesebileceğiniz için aleti cildinize çok sert bastırmamaya veya sürtmemeye dikkat edin.
Gün boyunca ellerinizde kir ve yağ birikir, bu nedenle gün boyunca yüzünüze dokunmaktan kaçının. Yüzünüze dokunmanız gerekiyorsa önce ellerinizi sabunla yıkayın. Çirkin görünseler bile, lekelerinizin yara izi veya enfekte olabileceği için onları toplamak veya sıkmak yerine kendi kendilerine iyileşmesine izin verin.
Cildinizdeki ter ve yağ, üzerlerinde birikebileceğinden, yastık kılıflarınızı birkaç günde bir değiştirmeniz de yararlı olabilir.
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